Cuántos millones de pesos se lleva el ganador de MasterChef Celebrity

Ian Lucas y Sofía Gonet se disputan este jueves la gran final de MasterChef Celebrity . Además del trofeo y el honor por ser el ganador, también hay en juego una importante suma de dinero . ¿Cuántos millones se lleva el ganador?

Según anunció este miércoles en el inicio de la final la conductora Wanda Nara, el ganador del reality de cocina se llevará 50 millones de pesos .

“Ian, Reini, les voy a pedir que miren el trofeo, ya no es una meta lejana, ya no es un anuncio al inicio de cada nueva ronda , hoy uno de ustedes dos, el que se consagre ganador de MasterChef Celebrity se llevará ese trofeo y se irá a su casa con la suma de 50 millones de pesos”, anunció Wanda Nara.

Según confirmaron a LA NACION, hoy es la segunda parte de la final del programa, y se podrá ver a partir de las 21.30 . En este sentido, esta noche se dará a conocer quién ganó MasterChef Celebrity .

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15 . A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

A su vez, también se transmite por streaming . Por un lado, está disponible por HBO Max , donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe . En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota , junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers .

Fuente: La Nación