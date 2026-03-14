Cuál es el mes ideal para plantar laurel en maceta, según especialistas

En jardinería , marzo es uno de los mejores momentos del año para plantar ciertas especies , especialmente aquellas que necesitan un período de adaptación antes de la llegada del frío. Durante este mes, las temperaturas empiezan a bajar, pero el suelo todavía conserva parte del calor acumulado del verano, lo que favorece el desarrollo de las raíces.

Estas condiciones benefician particularmente al laurel , una de las plantas aromáticas más populares tanto en jardines como en macetas. Plantarlo en esta época permite que el arbusto se establezca con mayor facilidad antes de que lleguen las temperaturas más bajas del otoño y el invierno.

Además, durante estas semanas la humedad del ambiente suele ser más estable y el sol menos intenso , dos factores que ayudan a reducir el estrés que sufren muchas plantas cuando son trasplantadas.

Distintos manuales de cultivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria señalan que la temperatura del suelo es clave para el crecimiento de las raíces . Cuando la tierra todavía mantiene calor, las plantas tienen más posibilidades de adaptarse rápido tanto en el jardín como en macetas.

Plantar laurel en este momento del año puede ser una buena forma de empezar un pequeño cultivo aromático en casa.

Si se planta en marzo y se mantienen estos cuidados, el laurel puede adaptarse con rapidez y, en pocos meses, convertirse en una planta aromática fuerte y productiva , ideal para aportar sabor y aroma en la cocina durante todo el año.

Fuente: TN