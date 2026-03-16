Cristina Kirchner declara en tribunales: a qué hora es y dónde ver la audiencia de la causa Cuadernos

Este martes 17 de marzo, la ex presidenta Cristina Kirchner saldrá de su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, para presentarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py en el marco del juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas.

Se trata de su primer compromiso judicial desde la condena a seis años de prisión ratificada el pasado 10 de junio. La causa investiga la presunta existencia de una organización dentro del Estado que habría recaudado dinero ilícito a través de empresas contratistas y algunas entidades públicas, y que, según la acusación, habría sido liderada por Cristina y su marido Néstor Kirchner.

La ex presidenta fue citada a declarar este martes 17 de marzo por el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, responsables de llevar adelante el juicio.

Según lo previsto, deberá presentarse en los tribunales antes de las 9 para cumplir con los formalismos previos al inicio de la audiencia. Será trasladada desde su domicilio, donde cumple condena, por su custodia. En tanto, el operativo en los tribunales de Retiro estará a cargo de la Superintendencia de la Cámara Federal de Casación.

Con su declaración comenzará una nueva etapa del proceso judicial: las indagatorias de los 86 imputados que forman parte del expediente.

A partir de este martes, las audiencias tendrán una modalidad híbrida: quienes deban declarar deberán asistir a la Sala AMIA de Comodoro Py, mientras que el resto de las partes podrá seguir la audiencia de forma virtual.

La audiencia de este martes se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación Argentina, donde se transmiten las videoconferencias de distintos juicios de alto perfil. También se podrá seguir minuto a minuto desde el sitio web de Clarín.

Desde las 7 sectores de la militancia se acercarán al domicilio de la ex presidenta , en la esquina de San José y Humberto Iº, para acompañarla antes de su declaración.

“Siempre con Cristina, Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella. Martes 17 en San José 1111. Desde las 7 am hasta que vuelva Cristina”, detalla la convocatoria difundida a través de redes sociales.

Fuente: Clarín