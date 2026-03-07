Con nueva imagen pero con el compromiso de siempre, una firma emblemática llevará sus fierros a Expoagro

NACIONALES

En el marco de Expoagro 2026, Ombu reafirma su compromiso con el campo y vuelve a decir presente con una participación destacada en su stand tradicional, ubicado en el corazón de la muestra. En esta edición, la empresa inicia una nueva etapa con una renovación integral de su identidad, presentando su nuevo logo y un mensaje que marca el rumbo de este cambio: “Unidos por la confianza”.

Con una trayectoria consolidada en el agro argentino, OMBU se posiciona como una empresa con una propuesta integral basada en sus tres unidades de negocio: Maquinaria Agrícola, Remolques y Autopropulsadas, desarrollando soluciones que responden a las distintas necesidades del trabajo en el campo.

OMBU exhibirá una amplia variedad de equipos, entre los que se destacan sus tolvas autodescargables, tolvas fertilizantes, rastras, pulverizadoras, fertilizadoras, cabezales maiceros, embolsadoras, semirremolques, bateas y otras soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y productiva.

En esta edición, OMBU presentará importantes novedades que reflejan su evolución constante y su apuesta por la mejora continua de sus equipos.

Entre ellas se destaca el lanzamiento de una nueva Tolva Autodescargable , un desarrollo totalmente nuevo dentro de la línea, que ofrece mayor velocidad de descarga, mejor comodidad de operación y un sistema de seguridad integrado.

También se presentará la renovada Pulverizadora Autopropulsada PAO 3500 , con nuevo diseño frontal y mejoras que potencian la precisión y la productividad, incluyendo la opción de alas de fibra de carbono.

Completando la propuesta, estará presente la Batea 50 m³ , un producto que continúa consolidándose como una alternativa eficiente para el transporte de granos.

Además, se incorpora una mejora de fábrica en la Tolva Fertilizante TFSO 24 , con un tubo de descarga más largo que amplía su versatilidad operativa.

Otro de los puntos destacados de esta edición será la presencia de Traxor, la marca de tractores nacida a partir de la alianza entre OMBU y MB Maquinarias, dos socios que unieron experiencia y fuerza de venta para ofrecer una nueva propuesta.

Si bien Traxor contará con su propio espacio en la muestra (Stand N° 218), OMBU exhibirá en su stand dos unidades de tractores, mostrando una propuesta integrada de potencia y soluciones agrícolas completas.

Además de presentar sus novedades, OMBU ofrecerá financiación propia, convenios con todos los bancos y como cada año, contará con un equipo comercial especializado dispuesto a asesorar a productores para encontrar la mejor opción según cada necesidad.

En Expoagro 2026 OMBU reafirma una forma de trabajar que pone en primer lugar la palabra cumplida, el respaldo técnico y la cercanía con quienes producen. Porque antes de cada campaña, de cada decisión y de cada nuevo proyecto, la confianza es lo que hace que todo sea posible.

Fuente: Clarín