Colocar sobras de huevo en las plantas: para qué sirve y cada cuánto hacerlo

La cocina es uno de los espacios donde más residuos orgánicos se generan a diario y, al mismo tiempo, uno de los lugares desde donde pueden surgir soluciones simples para el cuidado del hogar. Según especialistas en jardinería doméstica y huerta urbana, las sobras de huevo que suelen desecharse pueden aprovecharse como un recurso natural para las plantas.

Por ese motivo, expertos en jardinería recomiendan un hábito casero simple y económico para mejorar la salud del suelo y el crecimiento vegetal: colocar sobras de huevo en las plantas.

Las sobras de huevo, especialmente las cáscaras, son ricas en calcio y otros minerales esenciales para el desarrollo de las plantas. Al incorporarse al sustrato, estos nutrientes contribuyen a fortalecer las raíces y a mejorar la estructura del suelo.

El calcio es clave para el crecimiento celular y ayuda a prevenir problemas comunes, como hojas débiles o tallos frágiles. Además, las cáscaras actúan como un acondicionador natural del suelo, favoreciendo su aireación y drenaje.

Desde el punto de vista de la jardinería natural, las sobras de huevo también pueden contribuir a reducir la acidez del suelo en determinadas plantas, creando un entorno más equilibrado para su desarrollo.

Así, se presentan como una alternativa natural, económica y sustentable para aprovechar residuos de cocina y mejorar el cuidado de las plantas sin recurrir a fertilizantes industriales.

Especialistas en jardinería recomiendan utilizar la clara y las cáscaras de huevo limpias y secas, preferentemente trituradas, para facilitar su descomposición y absorción en el suelo. Las cáscaras crudas pueden enjuagarse previamente para evitar restos de clara o yema.

En cuanto a la forma de colocarlas, aconsejan:

