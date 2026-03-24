Colocar hojas de ruda debajo de la almohada: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más influye en el bienestar general. Según especialistas en hábitos saludables y bienestar natural, el descanso nocturno puede verse afectado por el estrés, la ansiedad y la acumulación de tensiones del día a día.

Por ese motivo, expertos en prácticas naturales recomiendan un truco simple y económico para mejorar la calidad del sueño y generar un ambiente más relajante: colocar hojas de ruda debajo de la almohada .

La ruda es una planta aromática utilizada desde hace siglos en distintas prácticas tradicionales por sus propiedades asociadas al bienestar y la protección. Al colocarse debajo de la almohada, su aroma particular puede contribuir a generar una sensación de calma y equilibrio emocional.

Además, su fragancia herbal es intensa pero característica, por lo que muchas personas la eligen como una alternativa natural para acompañar el descanso, sin necesidad de recurrir a productos artificiales.

Desde el punto de vista del bienestar natural, la ruda también se vincula con la relajación y la liberación de tensiones, lo que puede favorecer un descanso más profundo cuando se utiliza en un entorno tranquilo.

Así, se presenta como una alternativa simple, económica y natural para acompañar la rutina nocturna sin esfuerzo adicional.

Especialistas en prácticas naturales recomiendan usar ruda fresca o seca de buena calidad, ya que conserva mejor sus propiedades aromáticas. Las hojas recién cortadas suelen tener un aroma más intenso.

En cuanto a la ubicación, aconsejan colocarlo:

Si bien muchas personas adoptan este tipo de prácticas por sus beneficios percibidos, se trata de un recurso natural complementario. Su efecto puede variar según cada persona y está ligado a los hábitos generales de descanso y bienestar.

Fuente: TN