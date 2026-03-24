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Colocar hojas de ruda debajo de la almohada: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Redacción CNM marzo 24, 2026

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La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más influye en el bienestar general. Según especialistas en hábitos saludables y bienestar natural, el descanso nocturno puede verse afectado por el estrés, la ansiedad y la acumulación de tensiones del día a día.

Por ese motivo, expertos en prácticas naturales recomiendan un truco simple y económico para mejorar la calidad del sueño y generar un ambiente más relajante: colocar hojas de ruda debajo de la almohada .

La ruda es una planta aromática utilizada desde hace siglos en distintas prácticas tradicionales por sus propiedades asociadas al bienestar y la protección. Al colocarse debajo de la almohada, su aroma particular puede contribuir a generar una sensación de calma y equilibrio emocional.

Además, su fragancia herbal es intensa pero característica, por lo que muchas personas la eligen como una alternativa natural para acompañar el descanso, sin necesidad de recurrir a productos artificiales.

Desde el punto de vista del bienestar natural, la ruda también se vincula con la relajación y la liberación de tensiones, lo que puede favorecer un descanso más profundo cuando se utiliza en un entorno tranquilo.

Así, se presenta como una alternativa simple, económica y natural para acompañar la rutina nocturna sin esfuerzo adicional.

Especialistas en prácticas naturales recomiendan usar ruda fresca o seca de buena calidad, ya que conserva mejor sus propiedades aromáticas. Las hojas recién cortadas suelen tener un aroma más intenso.

En cuanto a la ubicación, aconsejan colocarlo:

Si bien muchas personas adoptan este tipo de prácticas por sus beneficios percibidos, se trata de un recurso natural complementario. Su efecto puede variar según cada persona y está ligado a los hábitos generales de descanso y bienestar.

Fuente: TN


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