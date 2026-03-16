Buscan a una nena mendocina: su mamá incumplió una orden de restitución y le habría cambiado el nombre

La Justicia de Familia de Mendoza encendió las alarmas y ordenó la restitución urgente de Sur Álvarez Tovar , una nena de 7 años que estaría fuera de la provincia junto a su madre.

Natalia Lorena Vila, la jueza a cargo del caso, resolvió que la menor debe volver con su papá, después de que la madre incumpliera una orden previa de restitución y ocultara a su hija.

De acuerdo con el expediente, la nena podría incluso estar usando otro nombre, lo que complica aún más su localización.

Según los datos que figuran en la causa, el último paradero conocido de la nena y su madre fue en San Isidro , provincia de Buenos Aires.

Allí se registró la última inscripción escolar de la menor, aunque las autoridades no descartan que hayan cambiado de colegio o de domicilio para evitar ser identificadas.

La búsqueda se intensificó porque la Justicia sospecha que la madre podría estar moviéndose para esquivar los controles y así impedir el reencuentro de la nena con su papá.

La jueza ordenó la restitución de Sur a Mendoza y dispuso una serie de medidas para hacer efectiva la decisión, con la intervención de los organismos correspondientes y del Ministerio Público Pupilar , encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En la resolución, la magistrada autorizó la difusión de la imagen, datos y señas particulares de la nena en medios y redes sociales, con el objetivo de facilitar su búsqueda y asegurar el cumplimiento de la medida.

Las autoridades advirtieron que Sur podría estar siendo llamada con otro nombre y presentar algún cambio físico , por lo que pidieron a la ciudadanía estar atenta a cualquier dato relevante.

Ante cualquier información sobre el paradero de Sur Álvarez Tovar, se solicita dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

Fuente: TN