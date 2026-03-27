Bolivia, a un paso del Mundial: revirtió el repechaje frente a Surinam y el sueño está más cerca

Llegó el ansiado marzo de repechajes de cara al Mundial 2026 para terminar de completar seis de los 12 grupos que se sortearon en diciembre. Dos selecciones se revelarán en México , una de las sedes de la máxima cita pero también la tierra de los playoffs internacionales (no europeos). La atención y tensión está en toda Sudamérica: Bolivia y su chance de volver a la competencia después de 32 años exceden al pueblo boliviano. Este jueves, en la suerte de semifinal, se midió ante Surinam , el país también sudamericano que representa a Concacaf y lo puso contra las cuerdas: revirtió el resultado, se impuso 2-1 y quedó a un partido (frente a Irak ) de la clasificación.

En el Estadio de Monterrey había mucho que ganar; mucho que perder . El nuevo formato mundialista les dio la chance que anteriormente no gozaron: 2030 quedaría muy lejos. Uno, al menos en este martes, padecería la noche sin dormir. O varias. Los nervios reflejaron ese temor a vivirlo.

Por eso, las lágrimas en los ojos del capitán Luis Haquín cuando se entonó el himno. Los ojos cerrados y las cuerdas vocales al máximo del arquero Guillermo Viscarra . Los rostros conmovidos de los bolivianos que presenciaron las tribunas. Hay precedentes en este caso, pero siete mundiales de ausencia es demasiado como para no esbozar la mezcla de emoción y angustia.

En los primeros minutos se describieron: Bolivia, con la pelota y la circulación tranquila porque, del lado surinamés, había espera, un muro defensivo de cinco defensores y disposición de contragolpes serios . Aunque también existió el acuerdo tácito: ante las salidas veloces y visualizaciones de espacios, apelaron a las infracciones. El pronóstico, entonces, parecía indicar la probabilidad alta de ese tipo de partidos que, al no regalar ni un centímetro, van al suplementario.

Sin embargo, el cooling break (el descanso para refrescarse tan visto en el Mundial de Clubes y que seguramente sea recurrente en junio-julio) los hizo respirar y proponer, sobre todo al representante centroamericano. Tras la pausa, mientras los Verdes exigieron al arquero Etienne Vaessen con dos remates de media distancia y una llegada profunda de Robson Matheus que no lograron empujar, al otro equipo sudamericano -geográficamente- le sobró peligrosidad.

A los 28, un saque de arco fuertísimo derivó en un desborde feroz de Gyrano Kerk y el gol derrochado cerca de un palo del otro atacante, Joel Piroe . Una dupla que creció y, cinco minutos después, se reencontró: otra vez el 9 no pudo eludir a Viscarra. El arquero sería esencial a la jugada siguiente, tapando con la cara la definición en el área chica del central Myenty Abena . La atajada de la clasificación.

Estaba mejor Surinam y podía hacer más ante un conjunto de Óscar Villegas que no estaba cómodo. Por eso no se entiende qué pretendieron hacer cuando, tras ponerse en ventaja a los dos minutos del complemento gracias al embate de Liam Van Gelderen ante el desentendimiento de la defensa boliviana, empezaron a tenderse en el suelo: el arquero detuvo tres veces las acciones , dos por un supuesto calambre y otro para ponerse los guantes tras la pausa de hidratación; dos defensores replicaron esa decisión con diferentes excusas .

Lo pagaron caro : enfriaron hasta su propia resistencia. Cuando el árbitro se hartó, se jugó. Y cuando tuvo continuidad, los ingresos desde el banco boliviano impusieron la frescura contra la relajación y revertirlo costó apenas seis minutos .

A los 71, casi sin rodaje por los frenos rivales, Moisés Paniagua (había ingresado por Héctor Cuellar ) capturó una pelota suelta tras un remate de Gabriel Villamil y metió un puntazo cruzado que bajó la angustia y aumentó la fe .

Y a los 77, Abena, aquel central que tuvo el gol que Viscarra tapó con la cara, se comió en el área a Juan Godoy , que había entrado dos minutos antes. Miguelito Terceros , la gran figura boliviana de las eliminatorias, pateó el penal cruzado y sentenció la historia .

Bolivia no dormirá . Se mezclan la alegría de lo vivido hoy, los nervios por el duelo definitivo ante Irak de la madrugada del miércoles y el sueño -todavía engañoso- de ya verse en el grupo de Francia, Senegal y Noruega .

En la restante semifinal del repechaje intercontinental, jugada en Guadalajara, Jamaica superó a Nueva Caledonia por 1 a 0 con un gol del delantero Bailey Cadamarteri , delantero de 20 años, y accedió a la definición por el segundo cupo de esta competencia. Lo disputará con una selección africana, la de República Democrática del Congo , que ya estaba instalada en esa llave final.

El encuentro está programado para el próximo martes, a las 18 de Argentina. Jamaica no sería un novato en mundiales: participó en Francia 1998, torneo en el que perdió por 5-0 frente a Argentina en el Parque de los Príncipes, de París. En el estreno había caído por 3-1 a manos de Croacia, pero en el cierre del grupo doblegó a Japón por 2 a 1.

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Fuente: La Nación