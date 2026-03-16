Amplían la denuncia contra Adorni y piden investigar contratos de la consultora de su esposa

La diputada nacional Marcela Pagano amplió en la Justicia federal la denuncia penal contra el jefe de Gabinete , Manuel Adorni, y pidió que se investiguen nuevos hechos que, según su presentación, podrían configurar conflictos de interés y posibles irregularidades en el manejo de contratos y licitaciones públicas.

La ampliación del expediente, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, incorpora documentación sobre un contrato firmado entre la consultora +BE -propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni - y la empresa naviera National Shipping SA, una firma proveedora de YPF, compañía en la que el propio funcionario se desempeña como director.

Según la denuncia, la consultora de Angeletti brindó capacitaciones para directivos de la naviera en distintas fechas entre 2024 y 2025 por un total de $ 6.370.000.

Pagano sostiene que ese vínculo podría configurar un conflicto de intereses, ya que National Shipping mantiene contratos con YPF para el transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y recibe pagos de la petrolera estatal.

En el escrito presentado ante la Justicia, la legisladora habla de un posible “circuito triangular de flujos económicos”, al sostener que una empresa que percibe fondos de una compañía estatal dirigida por Adorni contrató servicios profesionales de la firma de su esposa.

La ampliación de la denuncia también menciona vínculos comerciales entre la consultora de Angeletti y otras compañías que mantienen negocios con el Estado.

Entre ellas aparece el Grupo Foggia, una empresa que participa en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis por 25 años , licitación que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Pagano también señala que la consultora tendría entre sus clientes al Grupo Datco , empresa tecnológica que presta servicios a distintos organismos estatales, entre ellos el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, AySA y el Banco Nación.

En paralelo, la denuncia apunta a una licitación para servicios de comunicación digital del Estado por más de $ 3.650 millones, en la que habrían participado empresas con vínculos societarios entre sí.

Pagano presentó la ampliación de una denuncia penal en la que solicita que la Justicia investigue si hubo enriquecimiento ilícito de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de gabinete Manuel Adorni. En el escrito, la legisladora pidió que se analice la situación patrimonial de la mujer, que la semana pasada viajó a Nueva York con Adorni en el marco de la gira de Javier Milei.

Presenté una ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito a la esposa de @madorni para que explique sus gastos mensuales y a su vez que dé detalles de la operatoria comercial de su consultora “Más Be”. Tiene solo 3 clientes y son contratistas del Estado. Este… pic.twitter.com/icpde3f5bz

Según informó la propia diputada nacional a través de sus redes sociales , la ampliación de la denuncia busca que se profundice la investigación sobre movimientos patrimoniales y posibles inconsistencias entre ingresos declarados y bienes registrados. Pagano sostuvo que la presentación incorpora nuevos elementos que, a su criterio, justifican que la Justicia avance con medidas de prueba.

"Presenté una ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito a la esposa de @madorni, para que explique sus gastos mensuales y a su vez que dé detalles de la operatoria comercial de su consultora “Más Be”. Tiene solo tres clientes y son contratistas del Estado. Este sinvergüenza es el mismo que se escandalizaba por la causa “Hotesur y Los Sauces”. Tienen doble vara! Son Corruptos en ejercicio del poder", planteó Pagano.

Fuente: Clarín