Zygmunt Bauman, filósofo: “Por mucho dinero que tengas, no encontrarás en un centro comercial el amor”

El pensamiento de Zygmunt Bauman es uno de los más importantes dentro de la filosofía contemporánea. Varios de sus conceptos trascendieron su figura y en la actualidad siguen siendo usados para interpretar la sociedad.

Una de las reflexiones que se le atribuyen a este filósofo está relacionada con el poder monetario y los vínculos. “ Sea cual sea la cantidad de dinero que tengas, no encontrarás en un centro comercial el amor, la amistad o los placeres de la vida hogareña ”, explicó.

La reflexión sintetiza una crítica central en la obra de Bauman: la sociedad contemporánea ha atado la idea de felicidad y bienestar al consumo , desplazando experiencias humanas profundas hacia la satisfacción fugaz de comprar.

Bauman observaba que el consumo tiende a reemplazar lazos afectivos y momentos compartidos, generando un ciclo donde el placer es efímero y dependiente de nuevas adquisiciones. Esa lógica “mercantil” de la existencia puede vaciar de sentido las relaciones humanas , la amistad y los vínculos familiares, que no se encuentran en escaparates ni en centros comerciales.

Más que una denuncia moral, la frase refleja una teoría sociológica: cuando la identidad y la satisfacción se definen por lo que se compra, se pierde de vista lo que, según Bauman, construye una vida estable y significativa .

Nació en Poznań, Polonia, en 1925, y murió en Leeds, Reino Unido, en 2017. Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista de origen judío, reconocido internacionalmente por sus análisis sobre la modernidad, el consumismo y las transformaciones de la sociedad contemporánea.

A lo largo de más de cinco décadas trabajó en múltiples temas: desde la responsabilidad social y la globalización, hasta la identidad, las clases sociales y la incertidumbre de la vida moderna. Fue profesor emérito en la Universidad de Leeds y en la Universidad de Varsovia, y recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010.

Una de sus aportaciones más influyentes es la metáfora de la “modernidad líquida” , con la que describió un mundo donde las relaciones humanas, las instituciones y las identidades se vuelven fluidas, inestables y siempre en transformación.

A lo largo de su carrera, Bauman escribió más de cincuenta obras que se convirtieron en referencia para entender las dinámicas sociales de finales del siglo XX y principios del XXI. Entre sus libros más destacados se encuentran:

Estos títulos forman parte de una tradición crítica que combina sociología, filosofía y teoría cultural para pensar los efectos del capitalismo avanzado en la vida cotidiana. Un pensamiento que ha influído a distintas generaciones que sostienen una mirada atenta al presente, cuestionando hábitos de las sociedades contemporáneas.

Fuente: TN