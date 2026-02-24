Usar una cucharadita de café en la cabeza durante el lavado: por qué lo recomiendan y cuándo hay que hacerlo

NACIONALES

Entre los tips para el cuidado corporal que se volvieron tendencia en 2026 se encuentra uno muy curioso vinculado con la salud del cuero cabelludo: usar una cucharadita de café durante el lavado .

El cirujano plástico Piotr Turkowski explicó que la exfoliación capilar es el proceso para eliminar las células muertas del cuero cabelludo y evitar que obstruyan los poros. Realizarlo con frecuencia ayuda a que la piel se renueve más rápido .

Lo sorprendente es que hay una preparación casera, muy simple y efectiva, que permite hacer una exfoliación natural sin recurrir a productos químicos. Sólo se necesita shampoo común y una cucharadita de café.

Para hacerlo se debe poner en la mano la cantidad habitual de champú que se usa en el lavado de la cabeza y agregarle una cucharadita de café antes de llevarla a la cabeza. ¿Para qué sirve? La explicación es sencilla: el café aporta una exfoliación suave y mecánica, que elimina las impurezas sin agredir la piel.

“ El café barre con las células muertas del cuero cabelludo ”, aseguró el experto, que también señaló otra virtud de esta preparación casera que aporta más motivos para justificar su uso: además de exfoliar, estimula la circulación si se hacen masajes durante y después del lavado.

Los masajes hay que hacerlos con fuerza , utilizando las yemas de los dedos. Los movimientos deben ser en forma circular y abarcando toda la cabeza.

Por eso es que el café puede ser un gran aliado para revitalizar el cuero cabelludo y hacer que el pelo crezca fuerte y sano . Lo mejor de todo es que no hay que recurrir a costosos productos químicos que además tienen efectos colaterales de los que es mejor preservarse.

Fuente: TN