Usar papel manteca en los rieles de la ventana: qué beneficios tiene y cómo aprovecharlo

Los rieles de la ventana suelen acumular tierra, polvo y suciedad, que hacen que las hojas se traben o no se deslicen bien. Sin embargo, un truco casero puede cambiarlo todo: usar papel manteca .

Aunque suene raro, este método casero es furor porque no deja manchas, no atrae suciedad y mejora el deslizamiento al instante . El secreto está en la fina capa antiadherente del producto, que al frotarse sobre el metal o el aluminio, deja una película invisible que reduce la fricción y evita que el polvo se pegue.

Un tip simple, barato y efectivo que puede ahorrarte dolores de cabeza y mantener tu casa en orden sin esfuerzo.

Fuente: TN