Una bailarina se descompensó en pleno desfile del carnaval y murió

La muerte sorprendió a María Agustina Silva en un lugar donde se sentía feliz: sobre la pasarela del carnaval de Lincoln. La joven, que participaba activamente de la máxima fiesta de la región, falleció tras sufrir una descompensación repentina.

Agustina, de 19 años, era una de las figuras que daba vida a la comparsa Nuevo Imperio, una agrupación histórica de la ciudad. Según los primeros reportes, el malestar físico la sorprendió justo en el inicio del recorrido oficial, ante la mirada de sus compañeros. A pesar de la euforia propia del evento, los presentes notaron rápidamente que la situación era de extrema gravedad y solicitaron auxilio urgente.

La atención médica en el corsódromo fue inmediata, buscando estabilizar a la joven mientras los servicios de emergencia despejaban el área. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de salud, la joven falleció poco después de ser asistida.

Desde el Municipio de Lincoln emitieron un comunicado donde expresaron su profundo pesar por la tragedia. Las autoridades lamentaron la pérdida de la joven y enviaron sus condolencias a la familia Silva.

El papá de Agustina es un conocido empleado del área de Acción Social. Esta vinculación estrecha con la comunidad local hizo que la noticia golpeara con más fuerza a los vecinos, quienes escribieron sus mensajes de apoyo en las redes sociales.

Nuevo Imperio utilizó sus perfiles oficiales para despedir a su integrante. Agustina era considerada parte fundamental de la comparsa que se prepara durante todo el año para brillar en el mes de febrero.

La Justicia busca determinar las causas exactas que provocaron la falla cardíaca en una joven. Si se confirma que fue muerte natural, el expediente quedará cerrado.