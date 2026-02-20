Tirar vinagre en las rejillas del balcón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Las rejillas del balcón suelen ser uno de los sectores más olvidados a la hora de limpiar la casa. Sin embargo, ahí se acumulan polvo, hojas, tierra y humedad, lo que puede generar malos olores y hasta obstrucciones en el desagüe.

Sin embargo, hay un truco casero que puede solucionar el problema: tirar vinagre blanco . Esta práctica ganó popularidad por sus beneficios tanto para la limpieza como para el mantenimiento del drenaje.

Además, si bien el vinagre no reemplaza una limpieza profunda, puede ser un gran aliado para el mantenimiento regular de las cañerías.

Si bien es un método seguro, es importante no mezclar el vinagre con lavandina ni con otros productos químicos. También es clave evitar el agua muy caliente, sobre todo si las cañerías son muy antiguas.

Fuente: TN