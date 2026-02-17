THERIAN DETENIDA: Una adolescente mordió a varias personas en el Barrio Chino

NACIONALES





Una adolescente caracterizada como "therian" fue demorada por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el sábado pasado por la mañana en el Barrio Chino, luego de morder a varias personas.

Los uniformados tuvieron que accionar un operativo tras recibir sucesivas denuncias de peatones que circulaban por la zona, quienes señalaron a la joven por realizar ataques a transeúntes de manera aleatoria.

Al arribar al lugar, el personal policial identificó a una menor de edad que portaba una máscara de felino, guantes que simulaban garras y un accesorio como cola.

La involucrada se encontraba acompañada por un grupo de jóvenes que compartían una estética similar y realizaban movimientos de animales en la vía pública.

Según el acta policial, la joven se aproximaba a los transeúntes para olfatear sus extremidades inferiores antes de proceder a la agresión física.

Testigos indicaron que, cuando llegó la Policía, la menor se encontraba realizando una suerte de coreografía o enfrentamiento simulado con otra integrante de su grupo "therian".

Moda ¿peligrosa?: qué son los therian

Los individuos que integran esta tribu urbana sostienen una identificación espiritual, psicológica o biológica con un animal no humano. El therian afirma poseer la esencia de una especie específica: perro, gato, zorro, entre otros.

El fenómeno therian es analizado desde la psicología como una forma de identidad de especie. Los practicantes suelen manifestar comportamientos asociados a su animal de referencia, tales como vocalizaciones, movimientos cuadrúpedos o, en casos extremos, conductas instintivas como la que generó el incidente en el Barrio Chino.

En este caso, las autoridades procedieron a la demora de la menor bajo el protocolo de contención para personas en situación de vulnerabilidad o crisis conductual, notificando a sus progenitores o tutores legales para su retiro de la dependencia policial.