Stephen Hawking, físico: “La existencia de los extraterrestres en la Tierra es perfectamente posible”

Stephen Hawking dejó muy pocas áreas del conocimiento sin tocar. El físico, una de las mentes más brillantes de la humanidad, también abordó la posibilidad de vida extraterrestre.

“Para mi cerebro matemático, los números me hacen creer que la existencia de los extraterrestres es perfectamente posible. El gran reto es predecir qué forma tendrían” , dijo Hawking.

Como sugiere su reflexión, esta postura se apoya en un método científico, no solo en una intuición. En esa línea, Hawking se aventuró a visualizar un posible encuentro entre la humanidad y otra clase de vida fuera de la Tierra.

“Si los extraterrestres nos visitaran, el resultado sería muy parecido al de la llegada de Colón a América, que no resultó nada bien para los nativos americanos” , dijo. A través de sus trabajos e investigaciones, Hawking amplió el conocimiento que se tenía sobre el universo y lo acercó, de forma sencilla, a distintas generaciones.

Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, y se convirtió en uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XX . Estudió en la Universidad de Oxford y completó su doctorado en cosmología en la Universidad de Cambridge, donde desarrolló gran parte de su carrera académica.

A los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que redujo progresivamente su movilidad y su capacidad de hablar, aunque no afectó su brillantez intelectual. A lo largo de su trayectoria investigó los agujeros negros , el origen del universo y la relación entre la relatividad general y la mecánica cuántica , y formuló la célebre teoría de la “radiación de Hawking”.

Fue profesor en Cambridge y ocupó la prestigiosa cátedra lucasiana de Matemáticas, el mismo puesto que había tenido Isaac Newton siglos antes. Falleció el 14 de marzo de 2018, dejando un legado científico y divulgativo que marcó a generaciones de investigadores y lectores en todo el mundo.

Fuente: TN