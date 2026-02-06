Siempre adelante, en el cine

NACIONALES

“Un sueño posible” es una película estadounidense protagonizada por Sandra Bullock y Quinton Aaron estrenada en 2009. Un adolescente afroamericano que ha pasado por hogares sustitutos porque su madre es drogadicta entra en relación con el entrenador de un equipo de fútbol americano de una escuela. Pese a su mal desempeño académico, lo aceptan por su gran porte y, de a poco, la madre de unos de sus compañeros va protegiéndolo y quiere adoptarlo. Con mucho esfuerzo el chico llega a ingresar luego a la Universidad y tiene éxito, también en el deporte. Basada en una historia real.

“Campeones”, comedia dramática, narra la historia de un director técnico de basket que, por conducir ebrio, debe elegir entre pasar en la cárcel 18 meses o entrenar -como medida social- a un equipo de personas con discapacidad intelectual. Este filme español de 2018 muestra, en un principio, la molestia que implica la pena para el entrenador pero de a poco descubre lo que él puede aprender de estos deportistas diferentes. Finalmente esta experiencia se convierte en una lección de vida.

Fuente: Clarín