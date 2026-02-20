Si ves un nido de un gorrión en tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Encontrar un nido de gorrión en un alero, una maceta, una parrilla en desuso o el hueco de una pared suele generar reacciones encontradas: sorpresa, dudas y hasta preocupación. Sin embargo, lejos de ser un problema, la presencia de un nido de gorrión en tu casa o jardín es una señal positiva y cumple un rol importante en el equilibrio del entorno urbano.

El gorrión es una de las aves más adaptadas a la vida en la ciudad. Elige lugares donde se siente seguro, protegido del viento y con acceso a alimento y agua . Por eso, cuando decide nidificar en una vivienda, suele ser porque el entorno reúne buenas condiciones ambientales.

En términos simples, que un gorrión arme su nido cerca tuyo indica que el lugar es habitable y estable , incluso en medio del ruido y el movimiento urbano. No es una elección al azar: estas aves evalúan cuidadosamente dónde reproducirse.

Aunque a veces se los subestima por su abundancia, los gorriones cumplen funciones clave en el ecosistema urbano. Su presencia aporta beneficios concretos:

Además, observar el proceso de nidificación —desde la construcción del nido hasta el crecimiento de los pichones— puede ser una experiencia educativa y enriquecedora, sobre todo para chicos.

La temporada de nidificación del gorrión suele darse entre primavera y verano . El nido permanece activo algunas semanas, hasta que los pichones aprenden a volar y abandonan el lugar. En muchos casos, luego no vuelve a utilizarse o queda como refugio ocasional.

Es importante saber que los nidos con huevos o pichones están protegidos y no deben retirarse ni manipularse. Intervenir puede provocar el abandono del nido o la muerte de las crías.

Si el nido no representa un riesgo directo, lo mejor es no tocarlo y mantener cierta distancia. Evitar ruidos fuertes, movimientos bruscos o cambios en el entorno inmediato ayuda a que el proceso se complete sin problemas.

En caso de que sea un inconveniente, se recomienda llamar a autoridades especializadas en la materia para retirarlo sin afectar a ninguna de las partes.

Fuente: TN