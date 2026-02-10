Qué significa que tu gato mueva la cola mientras te mira, según un experto en comportamiento felino

NACIONALES

Cuando un gato mueve la cola mientras te mira fijamente, no se trata de un gesto casual ni meramente instintivo. A diferencia de los perros, el movimiento de la cola en los felinos cumple una función comunicativa más sutil y, muchas veces, contradictoria. Este comportamiento puede expresar desde interés y concentración hasta irritación o sobreestimulación, por lo que entender el contexto es clave para no malinterpretar lo que tu mascota intenta decirte.

Según explica Jackson Galaxy , especialista en comportamiento felino y referente internacional en bienestar animal, la cola del gato actúa como una extensión directa de su estado emocional. En distintas entrevistas y publicaciones, el experto señala que observar cómo se mueve, desde la velocidad, la intensidad hasta el momento en el que lo hace, permite identificar si el gato está cómodo, alerta o cerca de perder la paciencia, especialmente cuando mantiene contacto visual con su tutor.

Además, Jackson Galaxy aclara que el contacto visual sostenido en los gatos no siempre tiene la misma carga emocional que en los perros o los humanos. Mientras que una mirada lenta y relajada puede ser una señal de confianza, cuando está acompañada por movimientos específicos de la cola, el mensaje puede cambiar por completo. Por eso, interpretar el gesto de forma aislada puede llevar a errores y reacciones no deseadas por parte del tutor.

Distintos especialistas en comportamiento felino, entre ellos Jackson Galaxy, remarcan la importancia de aprender a leer el lenguaje corporal de los gatos. Comprender estas señales no solo mejora la convivencia diaria, sino que también ayuda a respetar los límites del animal y a fortalecer el vínculo sin forzar interacciones.

Fuente: TN