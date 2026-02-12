Qué significa que no te guste dormir acompañado, según la psicología

NACIONALES

No disfrutar de dormir acompañado es más común de lo que se cree, aunque muchas personas dan por sentado que compartir la cama con otra persona es una señal de cercanía emocional o bienestar. Desde la psicología y la ciencia del sueño, esta reacción puede estar relacionada con la forma en que regulamos nuestro descanso, la percepción de seguridad y comodidad, experiencias pasadas y ritmos biológicos individuales.

Según el neurofisiólogo y experto en sueño Eduard Estivill , muchas interrupciones involuntarias durante la noche, como movimientos corporales, cambios de posición o ronquido, pueden afectar negativamente la calidad del descanso cuando se duerme en pareja. En distintos medios, Estivill señaló que “lo óptimo es dormir sin nadie al lado para evitar interferencias constantes en el sueño” e incluso recomienda colchones o camas separadas si se comparten hábitos de descanso diferentes.

A nivel emocional, dormir acompañado puede tener beneficios, como sensación de cercanía y apoyo. Sin embargo, desde la perspectiva fisiológica y psicológica, compartir la cama no siempre favorece un descanso profundo.

Estivill explica que los movimientos naturales durante la noche suelen interrumpir el sueño del otro, lo cual puede generar frustración , despertares frecuentes o una sensación de no haber descansado bien.

Además, expertos en psicología del sueño señalan que:

En definitiva, no querer dormir acompañado no implica falta de afecto ni problemas de relación profundos. Puede ser una forma de priorizar la calidad del sueño, adaptar el descanso a las necesidades individuales o buscar un equilibrio entre el bienestar físico y emocional. La clave está en respetar cómo cada persona elige organizar su descanso.

Para muchas personas, dormir sin compañía no se vive como una declaración de distancia afectiva, sino como una decisión basada en bienestar y eficiencia. El sueño, desde la psicología del descanso, se entiende como una necesidad biológica esencial más que como un acto simbólico de unión. Elegir dormir solo puede ayudar a reducir la ansiedad nocturna, mejorar la calidad del sueño y favorecer una sensación de reposo más profundo.

Aunque dormir acompañado puede fortalecer la sensación de cercanía física y emocional, la evidencia sugiere que para muchas personas el descanso óptimo se logra cuando no hay interrupciones externas, incluso si eso implica dormir en camas o habitaciones separadas.

Fuente: TN