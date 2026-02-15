Qué significa que no te guste desayunar, según la psicología

NACIONALES

No disfrutar o incluso rechazar el desayuno es más común de lo que se cree, aunque muchas personas den por sentado que “hay que desayunar sí o sí” para empezar bien el día. Desde la psicología y la nutrición, esta reacción puede estar relacionada con cómo funciona tu apetito, tus ritmos corporales y hasta tu estado emocional.

Según psicólogos que estudian los hábitos alimentarios, no tener hambre por la mañana no siempre es una cuestión de fuerza de voluntad , sino de cronotipo (ritmo biológico individual) y de señales internas del cuerpo. Por ejemplo, la psicoterapeuta Israa Nasir explica que muchas personas que tienden a saltarse el desayuno simplemente tienen un cronotipo vespertino, lo que significa que su reloj interno hace que su apetito y energía lleguen más tarde en el día, no porque “no quieran comer”, sino porque su cuerpo aún no está listo para procesar alimento al despertar.

A nivel psicológico y conductual, la relación con el desayuno puede influir en cómo te sentís al empezar el día. Expertos señalan que:

Saltear el desayuno no siempre es sinónimo de descuidar la salud o de mala actitud:

En definitiva, que no te guste desayunar no es raro ni necesariamente problemático. Desde la psicología, no tener ganas de desayunar no siempre indica un malestar profundo . Puede reflejar tus ritmos biológicos personales, tu estilo de vida y tu relación con la comida. Entender y respetar las señales de tu cuerpo, sin compararte con lo que “deberías” hacer, puede ayudarte a diseñar una rutina matinal que realmente funcione para vos.

Fuente: TN