Qué siente tu perro cuando te vas a trabajar, según expertos en conducta animal

Cuando te vas a trabajar, tu perro no solo registra tu ausencia física: también percibe cambios en la rutina, los sonidos, los tiempos y el clima emocional del momento. Esa experiencia empieza a construirse mucho antes de que cierres la puerta y continúa durante todo el tiempo que no estás.

Los especialistas en comportamiento canino aseguran que la forma en que un perro vive la salida diaria de su tutor puede impactar en su bienestar emocional : puede ir desde calma y autonomía hasta ansiedad o dependencia emocional, según cómo se haya trabajado esa separación previamente.

En este sentido, Alan Peiró , adiestrador argentino, advierte que los perros no interpretan la partida de sus dueños como un abandono consciente ni actúan “por despecho”, sino que responden desde emociones básicas como la seguridad, el miedo o el aburrimiento.

Para Peiró, muchas conductas que aparecen durante la ausencia están mal interpretadas desde una mirada humana. “Tu perro no se porta mal porque te fuiste. No rompe cosas ni ladra para castigarte. Eso no existe desde la lógica canina”, explica.

Según el especialista, cuando un perro queda solo durante varias horas y desarrolla conductas como vocalizar, romper objetos o hacer sus necesidades dentro de casa, no lo hace por enojo, sino porque:

En otras palabras, lo que muchas personas leen como tristeza, enojo o “abandono” no es una emoción compleja como la humana, sino una reacción emocional básica frente a una situación que el perro no sabe gestionar solo.

Peiró también señala que no todos los perros viven igual el tiempo a solas, y que la clave está en observar si pueden transitarlo con autonomía emocional. Esto se refleja en distintas respuestas ante la ausencia:

Por eso, el experto aclara que el vínculo no se mide por cuánto te extraña, sino por cómo gestiona emocionalmente tu ausencia.

Basándose en lo que Peiró explica en sus análisis y contenidos, el trabajo para que un perro viva mejor la rutina laboral de su tutor incluye:

Peiró remarca que los perros emocionalmente equilibrados no viven la partida diaria como una amenaza, sino como un momento más del día, asociado al descanso y la calma.

Los especialistas en conducta animal coinciden en que, cuando un perro aprende a tolerar la ausencia sin angustia:

Si notás que tu perro sufre cada vez que te vas a trabajar — llora, ladra de forma persistente o muestra una dependencia extrema — lo más recomendable es consultar con un educador o conductista canino para abordar la situación de manera personalizada.

Como señalan los expertos, entender qué siente tu perro cuando no estás es clave para fortalecer el vínculo y garantizar una convivencia más sana y equilibrada para ambos.

Fuente: TN