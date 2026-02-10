Qué pasa si le das carne cruda a tu perro una vez por semana: qué dicen los especialistas

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre las opciones que más generan interés está la carne cruda . Aunque muchas personas la ofrecen de manera ocasional, también surgen dudas sobre qué pasa si se la dan una vez por semana y si realmente es segura para la salud del animal.

Según explica la veterinaria Claudia Barcarollo en su cuenta de TikTok, los perros son carnívoros y su sistema digestivo está biológicamente preparado para consumir carne cruda. Sin embargo, aclara que “la clave no está solo en el alimento en sí, sino en el tipo de dieta de base que tenga cada perro y en cómo se realiza la incorporación de nuevos alimentos”.

La carne cruda puede aportar proteínas de alta calidad, grasas naturales y nutrientes esenciales. De acuerdo con Barcarollo , cuando un perro presenta gases, ayunos voluntarios o malestar digestivo tras consumir ciertos alimentos, muchas veces el problema no es la carne, sino una dieta basada principalmente en ultraprocesados.

“La alimentación con productos industrializados modifica ciertas características del tubo digestivo”, explica la veterinaria. Por eso, antes de ofrecer carne cruda, recomienda trabajar en una adaptación progresiva del sistema digestivo . Una vez que el organismo se acostumbra, incorporar carne cruda una vez por semana puede ser bien tolerado por perros sanos y aportar beneficios como:

Según la especialista, este tipo de práctica debe entenderse como un complemento y no como un cambio brusco o aislado dentro de la alimentación habitual.

Si bien el sistema digestivo del perro está preparado para consumir carne cruda, Barcarollo advierte que no debe ofrecerse de manera improvisada. La recomendación es realizar una transición gradual para evitar vómitos, diarrea o cuadros gastrointestinales.

Entre las pautas que sugiere la veterinaria se encuentran:

La especialista remarca que esta transición permite que el animal se adapte de forma natural, sin generar malestar digestivo y asegurando que los nuevos alimentos sean bien tolerados.

Darle carne cruda a tu perro una vez por semana puede ser una opción válida en perros sanos y bien adaptados, siempre que se haga de forma gradual y bajo supervisión profesional . La clave está en respetar los tiempos del organismo, cuidar la higiene de los alimentos y contar con el acompañamiento de un veterinario nutricionista para garantizar una alimentación segura y equilibrada.

Fuente: TN