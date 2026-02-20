Poner papel film en las macetas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El papel film es un aliado en la cocina, pero lo que no todos saben es que también tiene otros usos en el hogar que se puede aprovechar al máximo. Uno de ellos es el de ponerlo en una maceta , que puede servir para el cuidado de las plantas y su desarrollo.

Este producto cumple varias funciones prácticas cuando se trata del cuidado del jardín .

Esta importante dejar el film colocado durante muchos días seguidos . El exceso de humedad puede generar hongos o pudrir las raíces. Tampoco es buena idea usarlo en plantas que prefieren ambientes secos.

Fuente: TN