Poner papel aluminio en el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

En redes sociales circula un truco casero llamativo: poner bolitas de papel aluminio en el depósito del inodoro durante algunos minutos. En específico, esta estrategia promete limpiar la cisterna y reducir manchas amarillas , sin tener que gastar dinero en productos.

Aunque existen pequeños matices entre las diferentes descripciones de este método, el principio básico consiste en armar tres o cuatro bolitas medianas de papel aluminio, colocarlas dentro del depósito del inodoro, esperar entre cinco y diez minutos antes de sacarlas y, por último, apretar el botón.

De acuerdo a los artículos que recomiendan este truco, el agua saldrá amarilla y la cisterna quedará completamente limpia para la siguiente descarga . Es que se le atribuye a este material la capacidad de ablandar las aguas residuales y combatir contaminantes que pueden afectar la cerámica.

En tanto, hay que tener en cuenta una advertencia clave: es importante no dejar el aluminio en el agua , dado que podría provocar complicaciones en las tuberías.

La especialista en limpieza María Fernández , con más de 1,9 millones de seguidores en Instagram y otros 480 mil en su cuenta de TikTok, compartió en un video publicado en sus redes sociales cuáles son los mejores trucos que utiliza para eliminar sarro, grasa y malos olores del inodoro sin tener que usar químicos agresivos.

Según explicó, los depósitos de cal y sarro suelen acumularse en las zonas más difíciles de alcanzar con el cepillo, como en los bordes superiores. En estos casos, la experta recomendó poner en esas zonas papel de cocina empapado con vinagre .

“ Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable . El ácido acético del vinagre de limpieza concentrado disuelve poco a poco los depósitos de cal y sarro, por lo que su acción prolongada es muy eficaz”, comentó María Fernández.

Fuente: TN