Pocos lo saben: para qué sirve el disco de plástico dentro de las tapas de los frascos

Redacción CNM febrero 20, 2026

Si alguna vez abriste un frasco de café, crema o conservas, seguro notaste un disco de plástico o cartón plastificado dentro de la tapa. Aunque muchos lo tiran sin pensarlo, esa pieza cumple un rol fundamental en la conservación del producto.

No es un simple accesorio: es parte del sistema de sellado.

El disco interno actúa como barrera de protección entre el contenido y el exterior. Sus funciones principales son:

En muchos casos, este disco trabaja junto con el cierre a rosca para asegurar que el frasco quede completamente aislado del ambiente.

Cuando se quita y no se vuelve a colocar, el frasco pierde parte de su capacidad de sellado. Esto puede provocar:

En productos como café instantáneo, especias o cacao en polvo, el contacto con el aire afecta rápidamente la calidad.

El disco suele fabricarse con plástico flexible o cartón con recubrimiento impermeable . Algunos incluyen una capa interna que mejora el aislamiento y evita filtraciones.

En alimentos envasados al vacío o conservas, puede formar parte del sistema de seguridad que indica si el frasco fue abierto previamente.

Sí. Lo ideal es volver a colocarlo antes de cerrar la tapa , especialmente en productos secos. De esta forma se mantiene una mejor protección contra el aire y la humedad.

Fuente: TN


