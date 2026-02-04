Nina Lamaison, especialista en fragancias: “Regalar un perfume en San Valentín es marcar una personalidad”

Regalar un perfume en San Valentín puede ser un gran acierto o un riesgo innecesario. No alcanza con que “huela rico”: una fragancia habla de identidad, estilo y forma de vincularse. Para la especialista en perfumes Nina Lamaison , elegir un aroma es mucho más que una decisión estética.

“ Elegir un perfume es marcar una personalidad . Por eso el foco tiene que estar puesto en la persona que lo va a usar o en cómo yo deseo percibirla”, explica. Según Nina, la elección correcta tiene en cuenta gustos, rutinas, carácter y también aquello que uno busca despertar en el otro.

Para evitar regalos al azar, hay claves simples que ayudan a encontrar el perfume indicado.

El primer paso es dejar de lado el gusto propio. ¿Es una persona romántica o más descontracturada? ¿Prefiere aromas suaves o intensos? ¿Tiene un estilo clásico, moderno, sensual o fresco? El perfume debe acompañar la identidad , no imponerla.

Las familias olfativas funcionan como una guía práctica para elegir con intención:

No es lo mismo una relación que recién empieza que una historia de muchos años. En vínculos nuevos suelen funcionar mejor las fragancias sutiles, cercanas a la piel y fáciles de llevar . En relaciones consolidadas, en cambio, se puede apostar por perfumes con más carácter, que refuercen la intimidad.

El contexto también importa. Para una noche especial, los perfumes ambarados, orientales o amaderados pueden ser grandes aliados. Si el plan es diurno, conviene inclinarse por fragancias frescas, limpias y luminosas .

“El perfume no es solo un objeto, es una memoria ”, resume Nina. El aroma correcto queda asociado a un momento, a una persona y a una emoción. “Cuando está bien elegido, se transforma en un regalo emocional: un ‘te pensé’ que dura en el tiempo”, concluye.

Fuente: TN