Ni productos caros ni lavandina: cómo limpiar las hornallas de la cocina sin dejar grasa

Debido a su uso diario, las hornallas de la cocina acumulan grasa y restos de comida. Si bien para limpiarlas solemos recurrir al uso de productos químicos, existe un método para hacerlo con dos ingredientes clásicos.

Los limpiadores industriales y la lavandina pueden dañar el esmalte o el metal , dejar residuos, generar olores fuertes y hasta corroer las piezas si se usan seguido. Por eso, la alternativa es utilizar bicarbonato de sodio y vinagre blanco .

La reacción entre el bicarbonato y el vinagre afloja la grasa pegada sin que tengas que raspar con fuerza ni dañar las piezas.

Si la suciedad está muy pegada, podés repetir el proceso o dejar las piezas en remojo con agua caliente y bicarbonato durante una hora. Para los casos más difíciles, prepará una pasta espesa de bicarbonato con unas gotas de agua y aplicala directamente.

Cuando ya estén limpias y secas, pasá un paño con unas gotas de vinagre. Así vas a devolverles el brillo y eliminar cualquier resto opaco.

Fuente: TN