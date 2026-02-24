Ni panel solar ni generador: el nuevo invento de China que ahorra un 80% de energía con agua de lluvia

En un mundo donde la búsqueda de energía renovable no se detiene, un grupo de investigadores de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín , en China, sorprendió con un invento que promete cambiar la forma en que miramos los días de lluvia: crearon un dispositivo capaz de transformar las gotas en electricidad y alimentar hasta 50 luces LED al mismo tiempo .

El dispositivo, bautizado W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator) , rompe con los esquemas tradicionales. Su diferencial está en que el propio cuerpo de agua forma parte activa del sistema eléctrico , dejando de lado los metales pesados y las estructuras rígidas de otros diseños.

En las pruebas de laboratorio, con un panel de apenas 0,3 metros cuadrados, el sistema logró encender 50 luces LED domésticas . Cada vez que una gota impactó la superficie, se generó un pequeño intercambio de cargas eléctricas. Ese movimiento, casi invisible, se convierte en electricidad utilizable.

Los científicos midieron picos de hasta 250 voltios por gota , aunque la potencia real depende de la cantidad y duración de la lluvia. El sistema es liviano, modular y de bajo costo, pensado para adaptarse a distintos entornos.

El W-DEG está compuesto por tres partes: una capa superior que recibe la gota , una película aislante y el agua que queda debajo , que actúa como base y conductor. Cuando la gota se aplasta, las cargas se redistribuyen y el circuito se cierra usando el agua misma .

El diseño incluye pequeños orificios para drenar el exceso de agua en lluvias intensas. Si la superficie se satura, el sistema pierde eficiencia, por eso es clave que quede lista para el siguiente impacto.

Por ahora, el invento apunta a consumos bajos : alimentar sensores de calidad de agua, medir salinidad o contaminación, microiluminación y equipos de monitoreo remoto en lugares sin red eléctrica.

No está pensado para reemplazar grandes instalaciones solares o eólicas . Su generación depende del régimen de lluvias y del área cubierta, por lo que funciona mejor como complemento que como fuente principal.

En zonas remotas, el sistema podría alimentar dispositivos autónomos. Su bajo peso —hasta un 80% menos que generadores convencionales — y la reducción de costos cercana al 50% facilitan su implementación en distintos escenarios.

La lluvia, que siempre fue vista como un obstáculo para la energía renovable, ahora podría convertirse en una aliada inesperada.

Fuente: TN