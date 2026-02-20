Ni lijadora, ni productos caros: cómo limpiar las parrillas oxidadas con dos métodos caseros

Con el paso del tiempo y la exposición a la humedad, las parrillas de hierro suelen cubrirse de óxido . Esto genera dudas sobre si todavía se pueden usar para cocinar. Sin embargo, antes de pensar en reemplazarla, existen dos métodos caseros efectivos que permiten eliminar la corrosión y devolverle su funcionalidad en pocos minutos.

La clave está en combinar calor, raspado y sustancias abrasivas suaves que ayuden a desprender el material acumulado.

Uno de los métodos más recomendados comienza con el calor.

Colocá la parrilla sobre las brasas o la hornalla durante varios minutos. El calor afloja la suciedad y debilita el óxido adherido.

Cuando la superficie se enfríe lo suficiente para manipularla, raspá con virulana de acero o cepillo metálico hasta retirar la mayor cantidad posible de residuos.

Prepará una mezcla con vinagre y bicarbonato de sodio hasta formar una pasta. Distribuila sobre toda la superficie y dejala actuar unos minutos. Esta combinación facilita la limpieza profunda del hierro.

Enjuagá con agua y volvé a colocar la parrilla al fuego para secarla por completo. Este paso elimina la humedad y evita que reaparezca el óxido.

Otra alternativa igual de accesible combina tres ingredientes comunes:

Estos componentes actúan como abrasivos suaves y desincrustantes naturales .

El calor debilita la corrosión, la fricción elimina el material suelto y las mezclas químicas suaves ayudan a desprender las partículas adheridas. El secado final es fundamental para evitar que la humedad vuelva a generar óxido.

Fuente: TN