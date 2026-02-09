Ni a las 10 ni a las 20: a qué hora conviene ventilar la casa en verano

Ventilar la casa es importante para mejorar la calidad del aire, la salud, regular la temperatura, reducir la humedad y los hongos. Sin embargo, la constante circulación de aire caliente en verano hace que mucha gente decida no abrir sus ventanas y estar encerrados con el aire acondicionado o el ventilador.

Este problema puede quedar atrás con una buena elección de horarios para ventilar la casa . Aunque muchos creen que a media mañana o recién entrada la noche es la hora ideal, lo cierto es que esto es un error.

La clave está en aprovechar las horas más frescas del día , cuando la temperatura exterior es más baja que dentro de casa. Los momentos ideales, según expertos, son:

A partir de las 10, la temperatura exterior empieza a elevarse . Si abrimos las ventanas en estos horarios, ingresa aire caliente al interior de casa y la temperatura ambiente aumenta .

Muchas personas ventilan sus casas después de levantarse, sin tener en cuenta que a media mañana el sol ya está calentando el ambiente exterior y ese calor ingresa rápidamente a los espacios interiores.

Por otro lado, después de las 21, la temperatura exterior desciende otra vez , permitiendo renovar el aire caliente acumulado durante el día por aire más fresco.

La ventilación en estos dos momentos del día crea una corriente de aire natural , que mantiene la temperatura interior agradable y reduce la necesidad de usar sistemas de refrigeración.

Fuente: TN