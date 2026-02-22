Ni 2 días ni 3 semanas: cuánto duran los tomates en la heladera, firmes y frescos

Los tomates son una de las frutas más versátiles e infaltables en el hogar, pero cuando llega el momento de guardarlos en la heladera, surgen las preguntas de cuánto aguantan firmes y frescos , sin echarse a perder rápidamente .

Si los tomates están maduros , podés guardarlos en la heladera y van a durar entre 5 y 10 días . Eso sí, el frío ayuda a que no se pasen tan rápido, pero también puede afectar la textura y el gusto , ya que se vuelven más harinosos y pierden aroma.

Si los tomates están verdes , lo mejor es dejarlos afuera, a temperatura ambiente, hasta que terminen de madurar.

Un detalle clave es guardalos en el cajón de verduras y, dentro de una bolsa de papel o en un recipiente que no esté cerrado herméticamente. Así evitás que se humedezcan demasiado y se arruinen.

Fuente: TN