Murió Tomy, el chimpancé que llegó al zoo de La Plata en un plan canje y buscaron hacer “sujeto de derecho”

NACIONALES

Tomy , un reconocido chimpancé que pasó más de cuatro décadas en el actual Bioparque de La Plata, apareció muerto este miércoles a la mañana. Tenía 49 años. Había llegado al ex zoológico en un acuerdo con un circo y hasta había sido objeto de una campaña para declararlo "sujeto de Derecho". Sus cuidadores lo encontraron sin vida cuando ingresaron al recinto para su rutina diaria.

El personal del Bioparque informó que Tomy no sufría ninguna enfermedad ni sufría dolencias ni tratamientos previos. Si bien el animal estaba siendo monitoreado por el personal veterinario, nada hacía suponer ninguna alerta en su salud. Cuando sus llamados no recibieron respuesta, los cuidadores entraron y lo encontraron sin vida cerca de las 13 de este miércoles.

Tomy era un chimpancé común nativo del África tropical. Había llegado al entonces Zoológico de la Plata en enero de 1980, con tres años en los carromatos del Circo Thyany. Fue parte de un intercambio de animales con ese circo. Desde entonces se había convertido en un ilustre vecino de la capital bonaerense.

Durante 46 años vivió en el espacio y fue parte central de su historia y de sus particularidades. Uno de sus históricos cuidadores, Martín Guillermo Davids, buscó que a Tomy lo declarasen "sujeto de Derecho para su resarcimiento". Martín lo cuidó hasta que se jubiló, en 2014. Lo definía como “su hijo adoptivo". Soñaba con que sus restos, cuando muriera, descansaran junto a las cenizas de Tomy.

Fuente: Clarín