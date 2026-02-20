Mezclar azúcar y detergente: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros, hay mezclas que sorprenden, no solo por su simpleza sino también por la efectividad. Una de ella es la de azúcar y detergente , una dupla que muchos recomiendan por su utilidad dentro del hogar.
Aunque a primera vista parezca raro juntar un ingrediente de cocina con un producto de limpieza, lo cierto es que esta mezcla tiene un objetivo concreto y fácil de aplicar.
Esta combinación es ideal para remover grasa o suciedad pegada . El azúcar aporta una textura granulada que actúa como abrasivo suave , mientras que el detergente se encarga de atacar la grasa. Por lo tanto, puede ser útil para:
Eso sí, es importante no usarla en superficies delicadas para evitar rayaduras.
Es importante no usar la mezcla sobre madera sin protección o superficies sensibles. Además, se recomienda cambiarlo cada uno o dos días. Si bien es una técnica segura, solo funciona como complemento, y no reemplaza a los productos químicos.
Fuente: TN
