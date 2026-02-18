Manel Manzano, veterinario: “Si le comprás al perro un juguete de este color vas a tirar el dinero”

NACIONALES

Comprarles juguetes a las mascotas resulta una tarea fundamental, ya que son parte de su salud física y mental. Por supuesto, requieren de estimulación mental, debido a que tanto perros y gatos necesitan desafíos cognitivos. De hecho, en la naturaleza cazan, exploran, rastrean y son capaces de resolver problemas . Sin embargo, un veterinario puso reparos al respecto.

El español Manel Manzano contó en su canal oficial de YouTube que los obsequios para los cachorros cuentan con un problema principal: están diseñados para que los humanos quieran adquirirlos, pensando en sus gustos, y dejando en segundo plano las capacidades sensoriales del animal . Así, los que podrían ser colores relevantes para nosotros pasan desapercibidos para nuestros amigos peludos.

Por esa desconexión entre la realidad y la percepción es que muchos de esos objetos quedan en el olvido a los pocos días, obligando a adquirir nuevos o buscar alternativas para que no se aburran. Uno de los factores principales, según el profesional, es analizar el contacto con el entorno : si el elemento es verde y la mascota disfruta del pasto, difícilmente lo pueda distinguir a metros de distancia .

Lo mismo sucede con los que se mimetizan con baldosas claras u oscuras: cuando los canes pierden el rastro visual, inmediatamente se vuelve menos estimulante y no les interesa más . Además, no perciben toda la gama cromática, algo que muy pocos saben; las retinas carecen de algunos conos y bastones fundamentales para interpretar ciertos matices.

Así, queda limitada su capacidad para diferenciar tonos específicos, aunque la cualidad no hace la diferencia en cuanto a su supervivencia. En ese sentido, el profesional aconsejó evitar el rojo, el naranja y el rosa, tres colores que aparecen siempre en cualquier pet-shop . El impacto visual no es tan importante como las texturas y las formas, que notan al instante.

Los vacíos cromáticos se explican a modo de ahorro evolutivo, teniendo en cuenta que esos tonos no eran predominantes ni necesarios para cazar en la naturaleza. Tampoco contaban con preponderancia hablando de la orientación y la supervivencia de la especie, y simplemente fueron omitidos con el correr del tiempo. Manzano señaló que el azul y el amarillo resultan bien notorios y nítidos, y deberían estar en el tope de las preferencias.

Un animal que no posee objetos propios para morder cae en usar las zapatillas, los muebles y los cables: no es malo, sino que está regido por su instinto. A su vez, ayudan a la salud dental, previenen la obesidad y estimulan tanto los saltos como la coordinación . Por otra parte, sin una descarga concreta, los cachorros se ponen hiperactivos en momentos inoportunos, rompen cosas y se frustran.

El juego libera endorfinas positivas, reduce el estrés y, por sobre todas las cosas, mejora el vínculo con su tutor. Jugar con su dueño es una profunda forma de conexión, y no solo de diversión . En zoológicos y refugios esa clase de comportamientos están registrados: cuando se agrega lo que conocemos como enriquecimiento ambiental, bajan los problemas de comportamiento y optimiza su estado.

Los animales domésticos siguen teniendo el mismo cerebro que sus ancestros salvajes, pero residen en un entorno muchísimo más pobre en cuanto a estímulos. Eso genera lo que se llama subestimulación, de la que derivan las famosas “malas conductas” . Saber interpretar es una tarea inconmensurable.

