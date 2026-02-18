MADARIAGA: Robaron una bomba de agua de una obra en construcción

MADARIAGA





Un hombre de 63 años denunció el robo de una bomba de agua del interior de una obra en construcción ubicada en la ciudad de General Madariaga.





La presentación fue realizada el 17 de febrero por la mañana en la Estación de Policía Comunal local. Según consta en la denuncia, el hecho fue advertido el día anterior, cuando el damnificado se dirigió a su lugar de trabajo, situado sobre la avenida Buenos Aires entre las calles 25 y 23.





Al ingresar a la obra, constató el faltante de una bomba de agua color azul oscuro, que —según estimó— sería de marca Motorarg, con tapa plástica negra. El elemento se encontraba dentro del predio en construcción. El denunciante señaló que el equipo tiene un valor aproximado de 300.000 pesos.





De acuerdo a su relato, la última vez que había estado en el lugar fue el viernes por la tarde. Estima que el robo pudo haberse producido durante el fin de semana, posiblemente aprovechando un corte de energía eléctrica registrado en horario nocturno, lo que habría facilitado el ingreso sin ser advertidos.





El hombre indicó que no se registraron daños visibles en el lugar y que la obra no cuenta con cámaras de vigilancia privadas. No obstante, señaló que en la intersección de calle 25 y avenida Buenos Aires existe una cámara municipal que podría aportar imágenes para la investigación.





La causa quedó en manos de la justicia, que buscará determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables del robo.