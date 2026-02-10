Lavarse los pies con vinagre y sal: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

El cuidado de los pies es tan importante como el resto del cuerpo, aunque a veces no se le dé mucha importancia. En este marco, existe un truco casero y eficaz para implementar y mantenerlos en buen estado: el lavado con vinagre y sal .

La mezcla de estos dos ingredientes actúa como un limpiador natural con propiedades antibacterianas y desinfectantes . Esto permite eliminar bacterias y hongos, reducir el mal olor, suavizar la piel dura o reseca, mantener las uñas más sanas y prevenir infecciones leves en los pies.

Este método es ideal en situaciones específicas, como después de un día largo con zapatillas o calzado cerrado , cuando los pies estuvieron encerrados y húmedos. También resulta útil si transpirás mucho en los pies o cuando sentís picazón o ardor leve.

Además, si notás mal olor persistente o simplemente querés incorporarlo como parte de una rutina semanal de cuidado, puede ser la solución. Con 1 o 2 veces por semana es suficiente .

Aunque se trata de un remedio natural, no es apto para todos . Si tenés heridas abiertas, grietas profundas, diabetes o piel muy sensible, lo mejor es consultar antes con un profesional .

Los especialistas recomiendan hacer una prueba en una pequeña zona de la piel antes de sumergir completamente los pies, especialmente si es la primera vez que se usa este tratamiento.

Fuente: TN