Lavarse los pies con vinagre y romero: por qué lo recomiendan y cuándo conviene hacerlo

En el mundo de los trucos caseros , hay combinaciones que se vuelven populares por sus supuestos beneficios. Una de ellas es la de lavarse los pies con vinagre y romero .

El secreto está en los compuestos de ambos ingredientes. Por un lado, el vinagre es famoso por su capacidad para equilibrar el pH de la piel y por sus propiedades antimicrobianas. Mientras que el romero tiene propiedades relajantes y refrescantes.

Este truco casero puede ser útil en varias situaciones:

Sin embargo, si hay hongos persistentes, heridas, infecciones, picazón intensa, grietas dolorosas o cambios en las uñas, lo mejor es consultar a un profesional de la salud. Este baño no reemplaza tratamientos médicos.

Fuente: TN