Las mesadas de mármol pasaron de moda: el material que domina las cocinas en 2026

NACIONALES

Durante décadas, el mármol fue sinónimo de elegancia y estatus en la cocina. Sin embargo, en 2026 esa imagen empieza a quedar atrás . Las nuevas formas de habitar el hogar, la búsqueda de practicidad y la necesidad de materiales más durables impulsaron un cambio claro: la piedra sinterizada se convirtió en la gran protagonista de las casas modernas.

El motivo es concreto. En cocinas que ya no son solo un lugar para cocinar, sino también para trabajar, compartir y socializar, los materiales deben responder a un uso intensivo sin resignar diseño.

Aunque en lo visual es atractivo, el mármol presenta limitaciones que hoy pesan más que su estética. Es un material poroso , sensible a manchas de aceite, vino o limón, y vulnerable al calor y a los golpes . Su mantenimiento constante choca con la lógica actual de hogares más dinámicos.

En 2026, el lujo ya no está asociado al cuidado extremo, sino a la durabilidad y la facilidad de uso. En ese contexto, el mármol pierde terreno frente a soluciones más resistentes.

La piedra sinterizada se fabrica a partir de minerales naturales compactados a altísimas temperaturas . El resultado es una superficie ultra resistente , no porosa y de gran estabilidad estructural.

Entre las razones de su auge se destacan:

Estas características la convierten en un material ideal para cocinas de uso diario, donde la funcionalidad es tan importante como la estética.

Uno de los grandes diferenciales de la piedra sinterizada es la posibilidad de generar superficies continuas. Al tener juntas casi imperceptibles, aporta una sensación de orden , limpieza visual y amplitud , muy valorada en departamentos urbanos y cocinas integradas.

Además de mesadas, en 2026 este material se extiende a laterales de muebles, islas, respaldos y hasta revestimientos de pared, al lograr un efecto envolvente que refuerza la identidad del espacio.

Lejos de perder calidez, la piedra sinterizada ofrece una amplia variedad de terminaciones que imitan mármol , cemento , piedra natural o incluso madera . La diferencia es que lo hace sin las desventajas del material original.

Esto permite mantener una estética sofisticada y natural, pero adaptada a la vida real: sin miedo a manchas, rayones o accidentes cotidianos.

Fuente: TN