NACIONALES

Jaime Gumel, jardinero: “Para que crezcan miles de tomates en tu jardín, deben recibir 6 horas de sol directo”

Redacción CNM febrero 19, 2026

Los tomates son una de las verduras más fáciles de cultivar en casa, ya que no requieren demasiado espacio y pueden crecer en macetas sin problemas. Sin embargo, aunque parezca una tarea sencilla, el jardinero Jaime Gumel reveló qué hacer para que la planta produzca más frutos y cómo mantenerla siempre saludable.

El truco para que la planta produzca más tomates es ubicarla en un lugar donde reciba al menos seis horas de sol directo . De esta manera, el fruto se desarrolla mejor y aumenta la producción. Además, el jardinero resaltó que también es fundamental mantener la tierra siempre húmeda y podar las hojas y ramas que crecen en exceso, para que la energía se concentre en los tomates.

“Si quieres tener miles de tomates y unas plantas saludables y sanas, lo primero que debes hacer es plantarla en un lugar que reciba mínimo 6 horas de sol directo . Siempre intentá sacar las hojas y ramas, así toda la energía irá a los tomates. El último consejo es que la tierra se mantenga siempre húmeda, así los tomates nunca pasarán sed y saldrán en gran cantidad”, explicó Gumel.

Aunque plantar tomates puede parecer muy sencillo, hay algunos errores muy comunes que pueden arruinar el cultivo y echar a perder el fruto:

Con estos trucos compartidos por Jaime Gumel, plantar tomates se vuelve sencillo y la producción rinde mucho más. De esta manera, es posible cultivar los alimentos que se van a consumir, incluso en balcones o terrazas .

Fuente: TN


GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
