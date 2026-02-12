Frotar un limón por la canilla antes de dormir: cuáles son sus beneficios

La canilla de la cocina o del baño es uno de los puntos que más manchas y sarro acumula en casa. El contacto constante con el agua deja marcas blancas, opacidad y restos minerales que muchas veces no se eliminan del todo con productos tradicionales. Sin embargo, existe un método simple que puede marcar la diferencia: frotar un limón sobre la superficie antes de irse a dormir .

Se trata de un recurso casero accesible y práctico. El secreto está en el ácido cítrico del limón , un componente natural que actúa como desincrustante y desinfectante, capaz de aflojar la suciedad adherida sin dañar el metal si se usa de forma adecuada.

El limón contiene ácido cítrico , una sustancia que ayuda a disolver el sarro que deja el agua dura y a eliminar manchas que opacan el brillo del acero o el cromado.

Además, posee propiedades antibacterianas , lo que contribuye a mantener la higiene en un sector clave de la cocina o el baño. Como plus, deja un aroma fresco que ayuda a neutralizar olores.

De esta manera, el ácido cítrico trabaja varias horas y ayuda a aflojar la suciedad acumulada.

Es importante no utilizar este método en superficies de mármol o piedra natural cercanas , ya que el ácido puede dañarlas. Aplicado correctamente y de manera ocasional, el limón se convierte en un aliado simple para mantener la canilla limpia y brillante sin gastar de más.

Fuente: TN