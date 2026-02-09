Frotar un limón en la mesada de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

La mesada de la cocina es una de las superficies que más uso tiene a lo largo del día. En ella se apoyan alimentos crudos, utensilios, bolsas del súper y objetos que vienen del exterior. Con el tiempo puede acumular bacterias, grasa, restos de comida y olores difíciles de eliminar.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y microbiología doméstica señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: frotar un limón sobre la mesada de la cocina para desinfectarla, eliminar olores y mejorar la higiene del ambiente.

El limón es un cítrico con alto contenido de ácido cítrico y compuestos fenólicos, además de aceites esenciales como el limoneno, que poseen propiedades antibacterianas y desengrasantes.

Además, el limón libera aromas naturales que ayudan a neutralizar olores persistentes producidos por restos de alimentos y humedad acumulada en la mesada.

Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para mantener la cocina limpia y fresca sin recurrir a limpiadores industriales.

Fuente: TN