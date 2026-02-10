Frotar pimienta negra en los bordes de los muebles: para qué recomiendan este truco

Uno de los problemas más frecuentes de convivir con perros es cuando tienen el hábito de morder muebles , un comportamiento que suele aparecer especialmente en cachorros o mascotas jóvenes. Para evitar esto, existe un truco casero que propone frotar pimienta negra sobre las superficies que se quiere mantener a salvo.

El olfato y el gusto de los perros son mucho más sensibles que los de los humanos . Es justamente por esto que estas mascotas suelen evitar acercarse a la piperina , el compuesto de la pimienta negra que es responsable tanto de su sabor picante como de su aroma intenso que resulta desagradable para muchos animales .

Cuando los perros se acercan a una superficie impregnada con pimienta negra, su reacción instintiva es retirar rápidamente el hocico y evitar volver a morder esa zona específica.

Este comportamiento se fortalece con el paso del tiempo. Es que luego de algunas experiencias desagradables, el animal va a comenzar a asociar ese mueble con un sabor y un aroma repulsivos .

Según explica el portal Family Handyman, con más de 470 mil seguidores en su cuenta de Instagram, si bien la pimienta negra es potente, no le hace daño a los perros si la lamen pequeñas cantidades.

Este es el paso a paso para poner a prueba este truco casero, que es útil para muebles, patas de sillas o mesas y todo tipo de superficies:

Además del uso de pimienta negra, hay muchos otros métodos y trucos caseros que funcionan para el mismo objetivo: evitar que los perros muerdan los muebles o cualquier tipo de superficie.

