Enterrar botellas con agua en la tierra de tus plantas: para qué sirve este truco

NACIONALES

Durante el verano , los días calurosos pueden afectar a la salud de nuestras plantas, especialmente al limonero . Por eso, es importante mantenerlo sano y bien hidratado. Para ello, existe un truco casero poco conocido pero eficaz: enterrar botellas con agua en la tierra.

Este método simple consiste en poner botellas plásticas llenas de agua boca abajo , con pequeños agujeros , cerca de las raíces del limonero. Así, el agua se libera de a poco y mantiene la humedad del suelo.

El limonero necesita un riego regular, pero no en exceso . Si la tierra se seca demasiado, el árbol puede sufrir estrés y perder hojas o flores. Por el contrario, si se encharca, las raíces pueden pudrirse.

La botella actúa como un sistema de riego por goteo casero. De esta manera, el agua se filtra lentamente y llega directo a las raíces, evitando el desperdicio y asegurando que la planta reciba lo que necesita, incluso si no podés regar todos los días.

De esta manera, el árbol tendrá un suministro constante de agua , especialmente útil en épocas de calor intenso o si te vas de vacaciones.

Además de mantener la humedad, este truco ayuda a que los nutrientes del suelo se absorban mejor y evita el crecimiento de malezas cerca del tronco. Así, el limonero puede desarrollarse con más fuerza y producir limones más grandes y jugosos.

Fuente: TN