El truco casero con cáscaras de naranja para fortalecer la lengua de suegra

Redacción CNM febrero 22, 2026

En el mundo de las plantas , hay cientos de trucos caseros para mantenerlas en buen estado. Uno de ellos es el de rociar agua con cáscara de naranja hervidas en la lengua de suegra , una de las especies favoritas para tener en casa.

El secreto está en la cáscara de naranja, que contiene aceites esenciales y compuestos naturales que pueden aportar varios beneficios a las plantas. Al hervirlas, esos componentes se liberan y transforman el agua en una infusión suave, ideal para usar como pulverizador foliar.

También podés aprovechar la infusión para limpiar las hojas con un paño apenas humedecido , eliminando el polvo y ayudando a que la planta respire mejor.

Aunque este método es natural, no reemplaza el riego ni los cuidados básicos . La lengua de suegra necesita poca agua, buena luz indirecta y un sustrato con buen drenaje.

Fuente: TN


