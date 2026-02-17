El mensaje de Alberto Samid desde la clínica de Uruguay: “Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas”

NACIONALES

El empresario cárnico Alberto Samid permanece internado en una clínica de Punta del Este, Uruguay. Según informó su entorno familiar, ingresó con un diagnóstico inicial de infección urinaria, pero durante los estudios médicos se detectó la presencia de un virus en sangre de origen incierto, lo que encendió la preocupación.





Ante ese cuadro, su familia solicitó a través de redes sociales un traslado sanitario hacia Buenos Aires para que pueda continuar el tratamiento con sus médicos habituales. El pedido fue dirigido tanto a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires como a la Secretaría de Turismo de la Nación.





Horas más tarde, desde la propia institución médica, Samid publicó un mensaje crítico en su cuenta de X por la falta de respuesta oficial.





“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia de cuarenta minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado que no saben qué es”.

En el mismo descargo agregó:





“Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos; si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”.





Desde el gobierno bonaerense respondieron que el empresario “se queja de que no tuvo privilegios y de tener que hacer las cosas como cualquier ciudadano”, y remarcaron que los traslados sanitarios deben gestionarse a través de la obra social correspondiente o por los canales administrativos habituales.





El estado de salud





La complicación médica fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien explicó que el cuadro comenzó como una infección urinaria. Durante la internación se detectó un virus en sangre cuyo origen aún no fue determinado, con parámetros alterados como plaquetas y glóbulos blancos.





En declaraciones posteriores señaló:





“Estamos en la espera aún de un avión sanitario. Alberto está con un virus en sangre que no saben todavía cómo combatirlo y cada día que pasa empeora un poco más”.





También advirtió sobre otros factores que complican el panorama:





“Necesitamos urgente trasladarlo con sus médicos de Buenos Aires. Él tiene además un problema en la próstata del que fue operado y en la clínica hay otro virus que corremos riesgo que también se lo agarre. Todo eso complica aún más porque se juntó todo”.

Activo en redes hasta su internación





Hasta antes de su ingreso a la clínica, Samid mantenía una intensa actividad en redes sociales. Su última publicación estuvo vinculada al fútbol, donde pidió que el jugador rosarino Ángel Di María dispute el próximo Mundial.





“Alguien tiene que ir a Rosario a hablar con Di María. Ayer jugó nuevamente en un nivel altísimo. Hay que hacerle saber que tiene que jugar el próximo mundial. No existen los ciclos cumplidos. Pregúntenle a Messi que en 2016 dejó de lado su decisión personal porque la selección necesitaba de él. Si Messi volvió, cómo no va a volver Di María. No hay nadie en su puesto que juegue mejor que él. Garnacho, fue un verano. Nico González, muy zurdo. Ángel, Jorgelina: hay una nueva pared en el camino. Dejen de lado las cuestiones personalistas y súmense al sueño colectivo. A Estados Unidos hay que ir a salir campeones. Por Maradona, que tanto te quiso. Por Messi, que tanto te quiere”.

La evolución del empresario continúa siendo monitoreada mientras su familia insiste con el traslado sanitario hacia la Argentina para profundizar los estudios y el tratamiento.