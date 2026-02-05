Dónde hay que poner un frasco con canela para atraer dinero en febrero, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , cada rincón y cada objeto de la casa tiene su propia energía. En este marco, la canela cumple un rol fundamental, y está asociada con el dinero y la prosperidad . Por eso, su ubicación dentro del hogar es clave para potenciar ese efecto.

Esta especia que no solo perfuma el ambiente, sino que también para la técnica milenaria está cargada de significado, ya que se la asocia con el éxito, el crecimiento y la llegada de nuevas oportunidades .

El sector sureste del hogar es el lugar que, según el Feng Shui, está directamente relacionado con la riqueza y la abundancia .

Para encontrarlo, podés pararte en la puerta de entrada de tu casa, mirando hacia adentro: el sureste queda a tu izquierda y al fondo . Ese es el lugar ideal para poner el frasco.

Podés ubicarlo sobre una repisa, un mueble bajo o un estante limpio y ordenado . Lo importante es que el espacio esté prolijo y sin cosas de más.

El frasco tiene que ser de vidrio transparente y estar bien limpio . Adentro, podés poner canela en rama o en polvo .

Si querés potenciar el ritual, sumale una hoja de laurel, una moneda o un papelito con tu deseo económico . Cada uno de estos elementos refuerza la intención de atraer dinero y oportunidades.

Fuente: TN