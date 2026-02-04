Con limón y papel manteca: cómo hay que limpiar el sarro de la mampara del baño, fácil y rápido

NACIONALES

La mampara del baño es uno de los sectores de la casa que suele acumular sarro o moho debido a la acumulación de agua y jabón. Si bien algunas personas optan por usar productos químicos para limpiarla, existe una forma de hacerlo con cosas que seguro tenés en casa: limón y papel manteca .

Con esta técnica, podés dejar la mampara brillante y transparente en cuestión de minutos. El secreto está en la acidez de la fruta y la textura del papel, que no raya ni daña el vidrio.

El resultado es una mampara reluciente, ya que las manchas blancas desaparecen, el vidrio queda transparente y el agua resbala mejor, evitando dejar marcas muy notables.

Fuente: TN