Cómo hay que limpiar las hojas del árbol de jade para que queden brillantes

El árbol de jade es una de las plantas de interior más populares. No solo por su resistencia y fácil cuidado, sino también porque, para algunas creencias, atrae la prosperidad . Pero hay un detalle clave que muchos pasan por alto: la limpieza de sus hojas .

Con el paso de los días, sus hojas pueden llenarse de polvo, perdiendo el verde intenso que las caracteriza y hasta pueden atraer plagas. Por eso, existe una forma de limpiarlas para que se vea más sano y fuerte.

Algunas personas suman unas gotas de vinagre blanco muy diluido en agua para potenciar la limpieza, pero siempre con moderación. Otra opción es pulverizar agua sobre las hojas y luego pasar un paño seco para devolverles el brillo natural.

Fuente: TN