Cómo hacer un repelente para mascotas casero contra pulgas y garrapatas, según un experto

Aunque tener mascotas trae muchos beneficios a la vida cotidiana, la aparición de pulgas y garrapatas puede ser una gran molestia, ya que son difíciles de combatir y los productos químicos tienden a ser costosos. Ante esta situación, el jardinero Nicolás ( @planeta.jardin en Instagram) compartió cómo hacer un repelente casero para eliminar estos insectos.

El especialista explicó que plantas como la ruda, la menta y la albahaca son muy efectivas para ahuyentar pulgas y garrapatas. Esto se debe a que liberan aceites con aromas muy intensos que estos insectos no pueden tolerar. Por este motivo, señaló que son útiles para hacer un repelente casero.

Al mezclarse estas plantas con otros ingredientes básicos que hay en cualquier hogar, el efecto se potencia y el resultado es un repelente muy efectivo que mantiene a las mascotas libres de pulgas y garrapatas.

Siguiendo estos pasos simples, es posible hacer un repelen t e natural muy efectivo y combatir las garrapatas y las pulgas sin la necesidad de gastar demás en productos químicos.

